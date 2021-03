Final da Copa do Brasil 2020 - Palmeiras x Grêmio. Lucas Figueiredo/CBF Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 19:52 | Atualizado 08/03/2021 09:27

São Paulo - O Palmeiras fechou a temporada de 2020 com chave de ouro. Diante do Grêmio, a equipe comandada por Abel Ferreira, voltou a vencer o jogo de volta da final da Copa do Brasil, dessa vez por 2 a 0, e se sagrou campeão do torneio pela quarta vez na sua história. O resultado também fez os torcedores do Fluminense comemorarem a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Publicidade

Após vencer o primeiro jogo em Porto Alegre, o Verdão voltou a levar a melhor em casa. O gols da partida foram marcados por Wendel e Gabriel Menino no segundo tempo. Com isso, o Palmeiras termina a temporada com três títulos: Um Paulistão, uma Libertadores e uma Copa do Brasil.



O resultado foi comemorado pelos torcedores do Fluminense, porque com o título do Palmeiras, o Brasileirão terá direito a mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Por já ter essa vaga garantida por ser o atual campeão da competição sul-americana, o Verdão cede ela ao quinto colocado do Campeonato Brasileiro, que foi o Fluminense.

Publicidade

Vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio se une ao Santos na Pré-Libertadores. A vaga destinada ao clube de Porto Alegre não é por conta da segunda colocação no torneio de mata-mata, mas porque o clube gaúcho terminou o Brasileiro na sétima colocação.