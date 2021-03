Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 13:07

Rio - O Palmeiras coroou sua grande temporada conquistando a Copa do Brasil sobre o Grêmio, no último domingo, no Allianz Parque. Após a partida, o comentarista Gian Oddi, da ESPN, elogiou o técnico Abel Ferreira e afirmou que o português tem potencial para ser maior do que seu compatriota Jorge Jesus, que se tornou ídolo do Flamengo.

"Essas comparações de um técnico de outro time com o Jorge Jesus nunca vão fazer muito sentido porque os outros clubes não têm o elenco que tem o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil. Essa temporada, o Flamengo não jogou metade do que jogou na temporada passada por todo o contexto. Então, o feito do Abel Ferreira é muito grande. Ganhar os dois títulos de maneira incontestável como ele ganhou é para colocar o nome na história", afirmou o jornalista.

"Onde o Abel Ferreira vai chegar, a capacidade dele, não dá para saber, mas ele pode ser um técnico maior que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um técnico de terceiro nível na Europa. O Abel Ferreira ainda tem muito o que evoluir, pode chegar ao patamar do Jorge Jesus e até superá-lo", completou.