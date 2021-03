Emerson Santos em ação pelo Palmeiras Divulgação Palmeiras

Por Venê Casagrande

Publicado 08/03/2021 22:39

O Palmeiras acertou a venda de Emerson Santos para o Kashiwa Reysol, do Japão. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos para o jogador assinar contrato e três anos com a equipe japonesa e se despedir do time paulista.

O Kashiwa Reysol vai desembolsar à vista US$ 1,5 milhões, cerca de R$ 8,8 milhões, para tirar Emerson Santos do Palmeiras e adquirir 70% dos direitos econômicos do zagueiro. O Verdão não só recuperou o dinheiro investido para contratar o defensor junto ao Botafogo, em 2018, como também irá lucrar R$ 3,3 milhões. Na ocasião, o valor pago ao time carioca foi de R$ 5,5 milhões.

Recentemente, o Kashiwa Reysol, que é comandado pelo técnico Nelsinho Baptista, contratou recentemente outros dois jogador brasileiros: Dodi, ex-Fluminense, e Pedro Raul, ex-Botafogo. Matheus Sávio, cria do Flamengo, também faz parte do plantel da equipe japonesa.

Emerson Santos está no Palmeiras desde 2017, quando foi contratado junto ao Botafogo. Em 2018 e 2019 atuou pelo Internacional, por empréstimo. Na última temporada, pelo Verdão, o zagueiro disputou 21 partidas e fez um gol.