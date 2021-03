Richarlison postou foto com o cabelo "Cascão" Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2021 11:36

Após quase um ano, Richarlison voltou a fazer o corte "Cascão", criado por Ronaldo Fenômeno antes da semifinal da Copa do Mundo de 2002, contra a Turquia. Fã do ex-jogador, o atacante do Everton (ING) e da Seleção Brasileira postou o visual em seu Instagram.

A primeira vez que Richarlison apareceu com o corte à la Ronaldo foi em março do ano passado, quando o futebol inglês estava parado em função da pandemia de covid-19. Ele repetiu o corte um mês depois, para a transmissão da reprise da final da Copa de 2002, entre Brasil e Alemanha. À época, o atacante explicou a homenagem ao ídolo.



"Fiquei em casa à toa e resolvi fazer o corte dele (Ronaldo). É um cara que me inspiro desde criança. O que ficou marcado foi aquele gol na final de 2002, deu aquela chapada (no segundo gol). Isso ficou na minha memória para sempre. É um ídolo", disse Richarlison em entrevista à TV Globo no ano passado.



Em 2002, Richarlison tinha apenas cinco anos. Hoje, é um dos principais atacantes da Seleção e vive grande momento pelo Everton.