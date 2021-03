Cristiano Ronaldo Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:33

Em baixa na Juventus após a eliminação da Liga dos Campeões, o atacante Cristiano Ronaldo pode ter no Paris Saint-Germain o seu futuro. De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o clube de Neymar voltou a demonstrar interesse na contratação do português.

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Velha Senhora até 2022, tem um salário alto para o clube de Turim e é alvo de ataques da imprensa italiana. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e Jorge Mendes, empresário do atacante, mantém contato regularmente.

Publicidade

No entanto, apesar do interesse, a prioridade dos franceses é definir as renovações de contrato de Neymar e Mbappé. Após a classificação do time às quartas de final da Liga dos Campeões na última quinta-feira, o mandatário afirmou que ambos devem seguir no time de Pochettino.



Publicidade

Cristiano Ronaldo vem recebendo muitas críticas da imprensa italiana após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões para o Porto. Contatado em 2016, o português jamais conseguiu levar a equipe italiana para uma semifinal da competição europeia. Apesar das críticas, os números de CR7 pela Juve na atual temporada são excelentes. Ele atuou em 32 jogos e fez 27 gols.