Publicado 12/03/2021 10:28

Rio - A temporada de 2021 será bastante diferente para Flamengo e Fluminense. Únicos cariocas na Série A, as equipes também estão na Libertadores e fazem neste domingo o primeiro confronto da temporada, pelo Campeonato Carioca. O duelo será às 18 horas, no Maracanã.

Os dois times já se enfrentaram em 2021, pelo Brasileirão de 2020. O Fluminense levou a melhor e venceu por 2 a 1. No entanto, na atual temporada, as duas equipes farão o único clássico carioca no Campeonato Brasileiro deste ano. O primeiro duelo, válido pelo Carioca, colocará frente a frente, equipes bem diferentes dos elencos principais dos dois clubes.

Com duas derrotas em dois jogos do time sub-23, o Fluminense terá reforços para o clássico. Além da estreia de Roger Machado no comando técnico, o Tricolor vai contar com alguns atletas do grupo principal que retornaram às atividades. O Flu deve ir para campo com: Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, André, Ganso e Michel Araújo; Caio Paulista e Fernando Pacheco.

Rogério Ceni antecipou o seu retorno no Flamengo, mas Mauricio Souza irá seguir no comando do Rubro-Negro para o clássico. A equipe da Gávea venceu os seus dois compromissos iniciais com uma equipe praticamente toda formada por jogadores sub-23. A equipe carioca deverá ir para campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho; Natan, Noga e Ramon; João Gomes; Hugo Moura e Pepê; Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz