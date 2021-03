Messi tem contrato com o Barcelona até o meio do ano LLUIS GENE / AFP

Publicado 12/03/2021 12:44

Messi no Real Madrid? O que para muitos pode ser algo impensável, para Sergio Ramos seria uma alegria. O zagueiro ídolo do clube merengue afirmou que gostaria de contar com o craque do Barcelona a partir da próxima temporada. Afinal, Messi só tem contrato com o rival até o fim de junho.



"Gostaria 100%! Se fosse preciso, nas primeiras semanas ele poderia até morar na minha casa. Ficaria encantado", brincou o zagueiro em entrevista ao youtuber espanhol Ibai Llanos.



Após anos de rivalidade e de muita dificuldade enfrentando Messi, Sergio Ramos gostaria de um pouco de mais tranquilidade ao entrar em campo.

"Nós, madridistas, sofremos com o Leo nos seus melhores anos de futebol. Não tê-lo como adversário seria uma alegria muito grande, porque ajudaria a ganhar, a conseguir mais êxitos. Seria um absurdo dizer o contrário", completou o zagueiro, que ainda não renovou com o Real.



Com futuro indefinido, Messi tem interesse de grandes clubes da Europa, como PSG e Manchester City. Nos próximos meses, ele deve definir se continua no Barcelona ou se encerrará a sua história no clube catalão.