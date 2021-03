Di María fica no PSG até junho de 2022 Divulgação/PSG

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:20

Nem Neymar muito menos Mbappé. O primeiro a renovar contrato com o PSG foi Ángel Di María. O clube francês anunciou a prorrogação do vínculo com o argentino até junho de 2022, com possibilidade de ampliar por mais um ano.



A negociação com Di María foi mais fácil do que com as principais estrelas do elenco. O argentino aceitou uma redução de salário por conta da nova situação financeiras por causa da pandemia de covid-19.



Aos 33 anos, Di María está em sua sexta temporada pelo PSG e atualmente disputou 248 jogos e marcou 86 gols. O jogador retornou à equipe recentemente, após ficar fora por um mês por causa de uma lesão muscular.