Fla-Flu 431: Clubes unificam números para reforçar marca do clássico

Publicado 13/03/2021 10:30

Em uma ação conjunta entre Flamengo e Fluminense, os números dos clássicos entre os rivais foram unificados e passarão a ser numerados. Com isso, neste domingo (14), às 18h, haverá o Fla-Flu 431, válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.

A iniciativa busca reforçar a marca do clássico "mais charmoso do Brasil" e um dos mais importantes do futebol brasileiro. Para isso, os departamentos de memória dos dois clubes trabalharam na busca pela unificação dos números, que tinham divergências por causa de alguns jogos.



A partir de agora, a estatística oficial do clássico de 109 anos contabiliza 158 vitórias do Flamengo, 133 do Fluminense e 139 empates, em 430 jogos. Foram 627 gols marcados pelos rubro-negros e 566 pelos tricolores.



“O Fla-Flu é o clássico mais conhecido do país. São muitas histórias, grandes ídolos, multidões espetaculares lotando o Maracanã. Nada mais justo do que fortalecer ainda mais esta marca centenária”, declarou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.



"Tanto Fluminense quanto Flamengo têm suas histórias centenárias repletas de conquistas e vitórias. Mas a marca Fla-Flu possui vida própria, é uma espécie de patrimônio cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Reforçar esta marca é também reforçar o futebol brasileiro", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.



História

O primeiro clássico entre Flamengo e Fluminense foi disputado em 1912, com vitória tricolor. . A expressão "Fla-Flu", porém, se popularizou apenas em 1933, com o uso pelo jornalista Mário Filho, que definiu o confronto como "Clássico das Multidões". Já o dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu nasceu "40 minutos antes do nada".