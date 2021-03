Gerson jogou no Maracanã por Botafogo, Fluminense e Flamengo Reprodução

Publicado 13/03/2021 17:49

Campeão do mundo de 1970 e ex-companheiro de Pelé, Gerson 'Canhotinha de Ouro' foi mais um a entrar na polêmica sobre a mudança do nome do Maracanã. O ex-jogador de Botafogo, Flamengo e Fluminense pediu que o governador do Rio, Cláudio Castro, vete o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que altera o nome do estádio de "Jornalista Mário Filho" para "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé".

"Eu não tenho um papel aqui para rasgar essa lei. Resolvem tirar o nome do cara (Mário Filho), empurram para o lado e botam o nome de outro, seja ele quem for. Podia ser Pelé ou outro qualquer. Isso é um absurdo, cara", esbravejou Gerson em seu canal do YouTube.



O Canhota recordou a possibilidade de Pelé não dar mais o nome do estádio em Maceió, que passaria a ser Rainha Marta, mas deu uma sugestão para homenagear o Rei do futebol.



"Por que não bota o nome dele no Santos? O Santos não tem um estádio? Tem. Então bota lá 'Estádio Rei Pelé' e pronto. Acabou o problema", completou Gerson.