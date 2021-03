Fla-Flu ocorre neste domingo pelo Carioca Reprodução

Por Lance

Publicado 13/03/2021 14:52 | Atualizado 13/03/2021 15:18

Rio - A torcida do Flamengo resolveu se posicionar a respeito da possibilidade de o Maracanã ser rebatizado como Rei Pelé. Para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pelo Carioca, membros de uma torcida organizada puseram uma faixa na arquibancada com os dizeres "Estádio Jornalista Mário Filho". Além disso, outra TO exibiu uma que provoca os rivais (veja na imagem acima).



Em relação ao nome do estádio, a "Fla Manguaça" deixou a faixa na arquibancada e, em registro para as rede sociais, postou a hashtag "#vetagovernador", em apelo para que o projeto de renomeação do Maracanã, aprovado pelos Deputados do Rio de Janeiro nesta semana, não seja sancionado pelo Governador em exercício do estado, Claudio Castro.

Já a faixa de provocação, estendida outrora em clássicos com público pela "Urubuzada", refere-se ao títulos conquistados pelo Flamengo, cita "hegemonia" e cutuca os adversários do Rio, sobretudo:



- Os anos vão passando... alguns vão conquistando títulos, e outros seguem esperando. "Quem espera sempre alcança". Será? - postou a torcida.



O jogo entre Flamengo e Fluminense será válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara e realizado às 18h deste domingo. Comandado por Maurício Souza e com a garotada, o Fla está com 100% de aproveitamento na competição.