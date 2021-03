Lewandowiski chegou ao 268º na 12ª temporada na Bundesliga, e está atrás apenas de recordista Gerd Müller, com 365 AFP

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 17:24

Bremen - Robert Lewandowiski não para. Na vitória do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen por 3 a 1, neste sábado, em Bremen, o atacante polonês chegou a marca de 268 gols na Bundesliga e se tornou o segundo maior artilheiro da competição, em 12 temporadas na Alemanha. Empatado com o ex-jogador alemão Klaus Fischer, Lewa está atrás apenas do lendário Gerd Müller, com 365. Goretzka e Gnabry marcaram os outros gols do Bayern, e Füllkrug, quase no fim, diminuiu para os donos da casa.



Lewandowski teve a chance melhorar seus números. O camisa 9 acertou a trave três vezes. O polonês marcou o terceiro gol após escorar o cruzamento de Goretzka. Eleito o melhor jogador do mundo na última temporada, o atacante busca quebrar outro recorde de fazer gol em todos os adversários na mesma temporada da Bundesliga. A O Werder foi a 16ª vítima do polonês.



O Bayern lidera o Campeonato Alemão, com 58 pontos, seguido pelo RB Leipzig, com 53. Lewandowiski lidera a artilharia da competição, com 31 gols.