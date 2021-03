Aguero pode trocar Manchester por Barcelona AFP

Por Lance

Publicado 14/03/2021 15:47

Sergio Aguero está próximo de assinar contrato com o Barcelona até 2023, segundo o jornal espanhol "As". De acordo com o periódico, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, já possui um pacto verbal com o argentino. A chegada do atacante pode facilitar a permanência de Lionel Messi na equipe para a próxima temporada.



Apesar da possível contratação do atleta do Manchester City, a busca pela chegada de Haaland segue viva, uma vez que o norueguês é o principal alvo do novo presidente. No entanto, Aguero chega para cumprir um papel no elenco, elevar a qualidade do plantel, que atualmente conta com Braithwaite, e se destacar em partidas importantes.



Além do argentino, Eric Garcia, zagueiro da equipe de Pep Guardiola, também deve chegar sem custos. Resta saber se Ronald Koeman vai continuar no comando do Barça para a próxima temporada, pois o holandês é um dos principais entusiastas da contratação de Memphis Depay, do Lyon.