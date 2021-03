Campeonato Paulista já teve quatro rodadas Cesar Greco / Palmeiras

18/03/2021

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (18) a suspensão da quinta rodada do Campeonato Paulista, que seria realizada no fim de semana. A decisão aconteceu após uma reunião virtual entre membros da entidade e dos 16 clubes participantes, além dos sindicatos de atletas, técnicos e árbitros.

Também foi votada sobre a possibilidade de a FPF entrar na Justiça para tentar a realização de jogos no estado de São Paulo, o que está proibido até 30 de março como uma das medidas restritivas de combate à covid-19. Entretanto, a maioria dos clubes foi contra a ação, em uma votação apertada (9 a 7), em que o São Paulo era a favor enquanto os outros três grandes, contra, segundo o site 'ge'.



Também houve entendimento de que não valeria transferir as partidas para outro estado, devido à atual situação de descontrole da pandemia em todo o país. Ainda mais depois das negativas de Rio de Janeiro e de Minas Gerais.



"Após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão está suspensa e não acontecerá neste final de semana. As novas datas serão divulgadas oportunamente", diz parte da nota oficial divulgada pela FPF.



Uma nova reunião está marcada para segunda-feira (22) para tentar viabilizar o retorno do Campeonato Paulista na próxima semana mesmo com a continuidade da fase emergencial contra a covid-19 em São Paulo.