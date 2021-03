O técnico do San Antonio Spurs, Gregg Popovich, é vacinado contra a covid-19 Reprodução de Vídeo/NBA

Publicado 18/03/2021 16:51

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos, a NBA e a Associação dos Jogadores da liga formalizaram na noite de quarta-feira (17) mudanças que flexibilizam os protocolos adotados por conta da pandemia. Segundo a ESPN, atletas e profissionais que já foram 100% imunizados, ou seja, já receberam as duas doses das vacinas, terão alguns benefícios.

Entre as regalias estão a liberação de quarentena após contato com alguém que testou positivo para a covid-19, poder receber visitas em casa sem precisar comunicar sua equipe e até ter refeições em restaurantes. Para isso, precisarão ter passado duas semanas desde a imunização completa.



Para as equipes com 85% ou mais de profissionais imunizados, não será necessário que todos os funcionários usem máscara o tempo todo nos centros de treinamento. Outro benefício será mais liberdade para os deslocamentos para as partidas.



Os benefícios aos imunizados seguem orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês). A NBA considera que a alteração no protocolo incentivará mais pessoas envolvidas com o esporta se buscarem a vacinação para terem os benefícios.