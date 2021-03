Flamengo

Vacilo de Hugo Souza com os pés na vitória do Flamengo sobre o Resende não interfere na vontade do Ajax

Time holandês mira o arqueiro rubro-negro e enviará uma comitiva ao Brasil nos próximos dias para negociar a contratação do jovem jogador

Publicado 20/03/2021 21:03 | Atualizado há 11 horas