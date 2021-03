UFC Reprodução

Rio - O décimo evento do UFC em 2021 coloca frente a frente na principal luta da noite dois lutadores que querem manter a boa fase na divisão dos médios (até 83,9kg). Embalado por três vitórias consecutivas, o americano Derek Brunson, sétimo colocado no ranking da categoria, tem pela frente o compatriota Kevin Holland.

Revelado pelo programa “Contender Series” e ocupando atualmente a décima posição no ranking, Holland acumula seis triunfos seguidos, sendo três deles premiados com a performance da noite. Além da luta principal, o card do evento, que acontece sem a presença de público em Las Vegas, terá a participação de dois brasileiros e transmissão ao vivo do Combate, a partir das 18h45.

No UFC desde 2013, quando conquistou a segunda edição da versão brasileira do reality show ‘The Ultimate Fighter’, o carioca Léo Santos defende a sua invencibilidade na organização diante do americano Grant Dawson, derrotado apenas uma vez na carreira e que vai para a sua quarta luta no UFC.

Ainda no card preliminar, pela divisão dos moscas (até 56,7kg), Bruno ‘Bulldoguinho’, vai em busca da sua primeira vitória no UFC. O paulista mede forças com o sul-africano JP Buys, contratado após a participação no programa “Contender Series” e que faz a sua estreia no principal evento de MMA do mundo.