Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:56 | Atualizado 19/03/2021 15:00

Paris - Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Neymar não tem o que se queixar da saúde financeira. Longe dos gramados desde o dia 10 de fevereiro, o atacante segue como o jogador mais bem pago na França. De acordo com o jornal 'L'Équipe', o astro brasileiro lidera o ranking com salário de 3,06 de milhões de euros (cerca de R$ 19,9 milhões) brutos por mês. A novidade na lista é a presença de Mbappé, seu companheiro de ataque no Paris Saint-Germain, com vencimentos de 2,09 milhões de euros (R$ 13,6 milhões, aproximadamente).

Com contrato gradativo, o joia francesa se aproxima, mas o camisa 10 segue soberano no PSG, clube responsável pelos 11 maiores salários do país. Em 2020, Mbappé custava 1,91 milhões de euros (R$ 12,4 milhões). O milionário investimento será colocado à prova no reencontro com Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, numa reedição da decisão de 2020.

A reportagem do "''Équipe' ainda destaca que a saída de dois astros do PSG, Thiago Silva e Cavani, que se transferiram para o futebol inglês ao fim do contrato, abriu uma brecha na milionária folha de pagamento do clube. Com contrato até 2022, Neymar já negocia a renovação com o clube e pode garantir mais um belo aumento. Na mesma situação, Mbappé é um dos alvos mais desejados no mercado e não descarta uma mudança de ares.



Confira o top 10 de salários do futebol francês (valores mensais brutos em euro):

1) Neymar (PSG) - € 3,06 milhões

2) Mbappé (PSG) - € 2,09 milhões

3) Marquinhos (PSG) - € 1,2 milhões

3) Verratti (PSG) - € 1,2 milhões

5) Di María (PSG) - € 1,1 milhões

6) Navas (PSG) - € 1 milhão

7) Icardi (PSG) - € 800 mil

8) Paredes (PSG) - € 750 mil

9) Bernat (PSG) - € 700 mil

10) Kimpembe (PSG) - € 670 mil