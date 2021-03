Em fim de contrato com o Barcelona, Messi é alvo de clubes do PSG, City e Juventus na próxima janela AFP

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:04

Paris - O futuro de que Mauro Icardi no Paris Saint-Germain continua incerto. Segundo a imprensa italiana, a possível transferência do atacante argentino facilitaria a investida em Lionel Messi, cujo o contrato com o Barcelona se encerra no fim de junho, sem ferir o fair play financeiro.



Icardi tem contrato válido até 2024. Em maio do ano passado, o PSG desembolsou 65 milhões de euros (cerca de R$ 296 milhões, na cotação da época) para tirá-lo da Inter de Milão. Mas o sonho de reeditar a dupla Neymar/Messi na Cidade da Luz pode fazer o clube abrir mão do atacante.

Na Itália, Juventus, Milan e Roma monitoram de perto a situação e estudam uma investida caso o PSG queira se desfazer do jogador. Em outra negociação, o diretor de futebol do clube francês, Leonardo, pretende estender o empréstimo de Moise Kean ou garantir a contratação definitiva do atacante junto à Velha Senhora.