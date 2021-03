Aos 25 anos, Santos Borré é o maior goleador do River Plate na era Gallardo, com 47 gols Reprodução Internet

Por Venê Casagrande

Publicado 19/03/2021 17:02 | Atualizado 19/03/2021 17:03

O Palmeiras desistiu da contratação de Borré, do River Plate. Pelo menos por enquanto. Depois de conseguir o "sim" do atacante, a diretoria do Verdão optou por não sacramentar a contratação, que envolvia cifras milionárias, com receio de o futebol paralisar.

A desistência acontece depois de André Cury, intermediário brasileiro enviado pelo Palmeiras para a Argentina para negociar de perto com Borré e o empresário conseguir o positivo do jogador, o que era o entrave do desfecho. Cury, um dos agentes mais renomados do mundo do futebol, chegou a um acordo com o jogador colombiano que envolvia os seguintes valores: cinco anos de contrato e pagamento de luvas de 3,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais, diluídos em 18 meses.

Como a continuidade do futebol no Brasil está ameaçada por causa da piora da pandemia da Covid-19 no país, o Palmeiras entende que, neste momento, é arriscado fazer um investimento desta magnitude. Com isso, André Cury foi avisado, na noite de quinta-feira, que a diretoria alviverde havia recuado e não tinha mais interesse em Borré.

O intermediário brasileiro não gostou do desfecho e muito menos Borré, que ficou dias em negociação, aceitou e depois ouviu que o Palmeiras não tinha mais interesse em contratá-lo. André Cury foi procurado, mas pediu para não falar sobre o assunto.