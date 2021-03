Revelado pelo Chelsea, Jamal Musiala tem dupla cidadania e, aos 18 anos, celebra a primeira convocação pela Alemanha AFP

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:12

Berlim - Garoto prodígio do Bayern de Munique, Jamal Musiala, de 18 anos, celebrou nesta sexta-feira a primeira convocação pela Alemanha para as próximas três rodadas da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ativo no processo de renovação antes da despedida do comando seleção, ao fim da Europa, em julho, Joachim Low apostou em outra promessa: Florian Wirtz, de 17 anos, do Bayer Leverkusen.

Na lista com 26 nomes para os confrontos contra Islândia, Romênia e Macedônia, os jogadores que disputam o Campeonato Inglês precisaram de uma autorização especial para participar dos compromissos da Alemanha. O goleiro Leno, do Arsenal, o zagueiro Rüdiger, do Chelsea, o volante Gündogan, do Manchester City, o apoiador Havertz e o atacante Werner, ambos do Chelsea, estarão isentos do cumprimento de quarentena na chegada à Alemanha.

Publicidade

Com dupla nacionalidade e alemã e inglesa, Musiala é a grande aposta para o futura da seleção. Revelado pelo Chelsea, foi contratado 'repatriado' pelo Bayern em 2019 e já teve o contrato ampliado até 2026. Com 23 jogos na temporada, o atacante já marcou três gols no Campeonato Alemão e cinco na Liga dos Campeões.

Revelado pelo Lverkusen, Wirtz, uma das apostas de destaque na Bundesliga. Meia ofensivo, ele já disputou 21 partidas no Campeonato Alemão, marcando quatro gols.

Publicidade

Confira a lista de convocados da Alemanha:

Goleiros: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Publicidade

Defensores: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern de Munique), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Leon Goretzka (Bayern de Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt).

Publicidade

Atacantes: Serge Gnabry, Leroy Sané (Bayern de Munique), Timo Werner (FC Chelsea) e Jamal Musiala (Bayern de Munique).