Por IG - Esporte

Publicado 20/03/2021 18:16

Tóquio se prepara para a Olimpíada, que será realizada em julho e agosto deste ano Instagram

O Japão proibiu a entrada de turistas estrangeiros para acompanhar a Olimpíada de Tóquio, informou neste sábado (20) o comitê responsável pela competição. A medida foi tomada com o objetivo de frear o aumento de contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Publicidade

"É muito triste, mas a decisão era inevitável", disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

Por conta pandemia, a Olimpíada foi adiada no ano passado e está prevista para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano.

Publicidade

Koike comentou a um grupo de jornalistas, após entrevista coletiva, que a prioridade dos organizadores é garantir a realização dos jogos com segurança para os atletas e os espectadores japoneses.

A fim de evitar que as pessoas que já tinham comprado ingressos percem o dinheiro, o comitê anunciou a devolução de cerca de 600 mil dos que foram comprados no exterior. O valor gasto com passagens e hospedagens, no entanto, não será ressarcido.

Publicidade

Os jogos Paralímpicos também foram adiados e devem acontecer entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro deste ano.