Branco conversa com a delegação da seleção sub-18 em período de treinos em Recife Divulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 12:11

Rio - Carlos Alberto Parreira falou sobre a situação médica de Branco. O ex-jogador, campeão da Copa de 1994, tem um quadro grave por conta da Covid-19 e segue intubado no hospital. Em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes, Parreira deu detalhes sobre a situação do ex-lateral.

"A última notícia que recebi é que ele estava se recuperando de um modo satisfatório. Que há esperança de que ele possa deixar a intubação".



"A gente tem uma amizade muito grande. Estamos em oração para que ele se recupere. Provavelmente saia logo do respirador. Ele é um guerreiro."

O ex-treinador, que trabalhou com Branco no Fluminense e na seleção, relembrou quando convocou o defensor para a Copa do Mundo.

“Quando eu convoquei o Branco, ele estava machucado. Recebi muita porrada. Em 84, dez anos antes, nós fomos campeões brasileiros com o Fluminense e ele jogou muito. E daí para frente ele sempre se mostrou um guerreiro. Entra em campo para ganhar. Quando chegou na Copa, fiz questão de traze-lo. Eu que o banquei”, contou.