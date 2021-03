Gustavo Bochecha comemorando gol com a camisa do Juventude Divulgação

O Coritiba demonstrou interesse em Gustavo Bochecha, meia do Juventude que fez parte da Seleção da Série B 2020. A diretoria do Coxa entrou em contato com o time gaúcho, e a cúpula irá conversar com a comissão técnica para saber se o jogador faz parte dos planos para a disputa da temporada 2021.

Gustavo Bochecha tem contrato com o Juventude até dezembro de 2022, e o Coritiba tem interesse em ter o meia por empréstimo até dezembro deste ano, sem compensação financeira, mas assumindo o salário do jogador de forma integral.

Cria do Botafogo e atualmente com 24 anos, o meia chegou ao Juventude no começo de 2020 e foi peça fundamental no elenco para conseguir o acesso à Série A. Ao todo, Bochecha disputou 44 jogos pelo time gaúcho e marcou cinco gols.