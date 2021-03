Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 11:30

Rio - O presidente do Serra Macaense, Rodrigo dos Santos, falou a respeito da possível ida de Matheus Babi para o Fluminense. O dirigente afirmou que não houve proposta do Tricolor pelo jogador e ressaltou a relação do atacante com o Botafogo, clube que tem contrato de empréstimo até o fim de 2021.

Publicidade

"O Babi está feliz e confia no Botafogo. Ele ganhou a oportunidade da carreira no Botafogo. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer o máximo pelo Botafogo. Eu, pessoalmente, no dia a dia, vejo o quanto o Botafogo foi importante na carreira dele. Eu como presidente não faço praticamente nada da parte de negociação do atleta. As sondagens estão sendo focadas nos empresários do jogador. Eles estão recebendo tudo. Até o momento não teve absolutamente nada concreto, apenas sondagens", afirmou em entrevista ao Boletim do C.E.



Dono dos direitos de Babi, o Serra Macaense aguarda uma oferta de três milhões de euros (cerca de R$ 19,62 milhões) pelo jogador, de 23 anos. O Alvinegro tem 40% de taxa de vitrine em uma possível negociação até dezembro, quando termina o empréstimo.

Publicidade

"Na hora certa, se for importante para o Botafogo, para o atleta e para nós como clube, vai ser feito o negócio. Enquanto isso, o Babi é jogador do Botafogo e vai exercer a função dele, na Série B ou onde o Botafogo estiver", afirmou o presidente do Serra Macaense em entrevista ao "FogãoNet".