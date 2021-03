Juliette reprodução da TV Globo

24/03/2021

A irmã do craque Cristiano Ronaldo provou nesta quarta-feira que acompanha o 'Big Brother Brasil', reality show brasileiro da Globo. Kátia Aveiro comentou em um perfil no Instagram suas impressões sobre uma possível 'perseguição' de participantes do programa com uma das confinadas, a paraibana Juliette Freire.

Kátia afirmou que Juliette estava sendo vítima de bullying e que as famílias dos adversários dela deveriam se sentir envergonhadas.

"Ambiente pesado demais, já nem é entretenimento, é obsessão, é perseguição, é bullying, é tudo, menos opinião e posicionamento. As famílias desses caras aí devem estar envergonhadas com as figuras ridículas deles", disparou.

"Se eu que não estou lá sinto esse ambiente pesado e essa energia tão ruim dessa gente, imagina a Juliette. Até já oro por ela para Deus cuidar de tudo, no detalhe, e vai cuidar sim", concluiu.

