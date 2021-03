Daniel Guerini Reprodução / Instagram

Por IG - Esporte

Publicado 25/03/2021 10:07

Rio - Tragédia no futebol italiano. O meia Daniel Guerini, da Lazio, morreu aos 19 anos em um grave acidente de carro em Roma, na Itália. A colisão, ocorrida na manhã de quarta-feira, deixou outros dois ocupantes do veículo em estado grave.



"Estamos em choque com a notícia. O presidente e todas as pessoas envolvidas com a Lazio estão junto com a família do jovem Daniel Guerini", escreveu o clube italiano, em comunicado de luto.

Publicidade

Segundo a imprensa italiana, o veículo de Guerini bateu de frente com outro. O condutor do outro veículo, de 68 anos, teve apenas ferimentos leves. A polícia italiana investiga o caso.



Com passagens pelas seleções de base da Itália, Guerini deu seus primeiros passos na base da Lazio e passou por Torino, Fiorentina e SPAL antes de retornar ao clube romano, em janeiro. Ele ainda não havia feito sua estreia como profissional.