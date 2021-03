Olimpíada de Tóquio começa em julho AFP

Publicado 25/03/2021 12:28

Etapa classificatória para a Olimpíada de Tóquio-2020, o Pan-Americano de canoagem slalom, que seria disputado no Rio de Janeiro entre 29 de abril e 2 de maio, foi cancelado por causa da pandemia de covid-19. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelas Federações Internacional (FIC) e Pan-Americana (Copac) de canoagem.

"Num mundo perfeito teríamos os melhores remadores do continente no Rio, tendo as mesmas oportunidades de treinamento, lutando por uma vaga nos Jogos Olímpicos. Mas, infelizmente, a situação da covid no Brasil torna impossível para nós convidar atletas e árbitros para competirem no Rio", disse o secretário-geral da FIC, Simon Toulson.



Essa é a segunda competição de canoagem que seria disputada no Brasil cancelada. Há 20 dias, houve o anúncio de que o Pan de canoagem de velocidade, em Curitiba, não aconteceria.



Agora, as federações buscarão junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI) uma solução para definir como serão feitas as distribuições das vagas para Tóquio-2020. Além das competições no Brasil, outras três na Europa foram adiadas.