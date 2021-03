Jogadores sofrem ataque de abelhas durante Campeonato Piauiense Reprodução

Publicado 25/03/2021 18:00

Rio - Uma cena curiosa chamou atenção de quem acompanhava a partida entre Ríver-PI e do Parnahyba, na última quarta-feira, pelo Campeonato Piauiense. Aos 33 minutos do primeiro tempo, os jogadores e o árbitro precisaram deitar no campo após um ataque de abelhas acontecer no gramado.

A cena aconteceu logo após o River puxar um contra-ataque. Ao fim da jogada, um defensor do Parnahyba se jogou no chão, e em seguidas os outros fizeram o mesmo. Apenas um jogador do River saiu andando calmamente para o outro lado.