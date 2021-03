Esporte

CBF alerta clubes que FIFA irá autorizar venda e transferências de atletas com16 anos para a Europa, e Caboclo desabafa: 'Estou em guerra'

Mandatário da Confederação Brasileira de Futebol soltou a declaração no encontro virtual com representantes de times das Séries A e B no dia 10 de março

Publicado 25/03/2021 20:26 | Atualizado há 22 minutos