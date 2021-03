Sidão Renato Gizzi/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:55

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Goiás no fim de 2020, o goleiro Sidão está em busca de um novo clube. Em entrevista à ESPN, o arqueiro revelou que chegou a ter conversas para um possível retorno a Botafogo ou Vasco, clubes que já defendeu no passado.

"O XV de Piracicaba fez uma proposta, mas era para disputar a Série A2 (do Paulista), mas eu não achei que era o momento de disputar uma A2. Tenho condições, ainda, de jogar em alto nível, jogar em uma Série A ou B. Tiveram outras propostas, também, mas ainda nada concreto. Estamos aguardando, sabemos que está difícil para os clubes, muitos campeonatos parados. Ninguém vai ficar contratando para ficar parado”, disse o goleiro.

“Teve alguns clubes. O Fábio Melo, meu empresário, tem bastantes contatos. Teve o Sampaio Corrêa, nós falamos na Chapecoense, próprio Botafogo e Vasco foram colocados em pauta, mas acabou não fluindo. É ter paciência e esperar”, completou.