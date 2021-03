Verstappen comemora 1ª pole da temporada 2021 da Fórmula 1 Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 14:14

Rio - Dominante na pré-temporada da Fórmula 1 e em todos os primeiros treinos para o GP do Bahrein, Max Verstappen confirmou o ótimo momento e conquistou a pole para a primeira corrida da temporada. O holandês da Red Bull superou o heptacampeão Lewis Hamilton para liderar de maneira categórica a sessão classificatória neste sábado, com o tempo de 1min28s997, o melhor do fim de semana.

Confortável no circuito de Sakhir, Verstappen conquistou sua quarta pole na carreira e reforçou que está preparado para ser um forte candidato a destronar o domínio da Mercedes estabelecido na categoria. A Red Bull, que se acostumou a sofrer no início das últimas temporadas, não largava na posição de honra do grid na corrida de abertura do campeonato desde 2013.

Nós tivemos uma excelente pré-temporada, mas não havia garantias de que isso se repetisse em fins de semana de corrida. O vento muda muito em todas as sessões, é difícil achar o acerto do carro, mas até agora ele vem sendo perfeito e eu estou muito feliz com a pole", disse Verstappen. "A primeira volta no Q3 foi muito boa, mas eu sabia que poderia melhorar. Vamos procurar uma largada limpa para seguir em frente amanhã", acrescentou.

A Mercedes não errou na sessão classificatória, deu tudo de si, como destacou Hamilton e Valtteri Bottas depois da atividade, mas não foi capaz de bater a Red Bull. Atual campeão, o piloto britânico foi o segundo colocado, 0s388 mais lento que o pole, e o finlandês fechou em terceiro, a 0s589 do holandês.

"Eu absolutamente dei tudo o que tinha, mas infelizmente não foi bom o suficiente. Sempre há mais o que extrair (do carro), mas foi o melhor que pude fazer", admitiu o heptacampeão, que ainda não tem se mostrado à vontade nas primeiras atividades em 2021.

O francês Pierry Gasly, da AphaTauri, teve bom desempenhou e vai largar em quarto, fechando a segunda fila. O australiano Daniel Ricciardo, estreante na McLaren, e seu parceiro de equipe, o britânico Lando Norris, vêm na sequência, na quinta e sexta colocações. A melhor Ferrari foi o espanhol Carlos Sainz Jr, que sairá do oitavo posto circuito barenita.

De volta à principal categoria do automobilismo mundial, Fernando Alonso conseguiu ficar entre os dez primeiros. Guiando a Alpine, o espanhol vai largar em nono no grid. O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, fechou o top 10.

Parceiro de Stroll na Aston Martin, o tetracampeão Sebastian Vettel foi eliminado logo no Q1 e terá de sair da 18ª colocação, logo à frente de Mick Schumacher, filho do lendário piloto alemão Michael Schumacher. O jovem e seu parceiro da Haas, o russo Nikita Mazepin, que rodou na pista, serão os dois últimos do grid de largada.

A corrida no Bahrein, a primeira das 23 etapas previstas para a temporada de 2021 da Fórmula 1, começa às 12 horas no domingo (horário de Brasília) e terá exibição ao vivo da Band na TV aberta.