Logo Band Divulgação

Por Lance

Publicado 27/03/2021 17:52

Rio - A Band tomou conta do Twitter, neste sábado, ao fazer sua estreia com a Fórmula 1 na TV aberta. Com Mariana Becker, Reginaldo Leme e Sérgio Maurício, a emissora paulista, no entanto, não conseguiu ter o mesmo sucesso de liderança nos índices de audiência do Ibope. Dados prévios apontam que a Bandeirantes conseguiu dobrar sua audiência, mas ficou na quarta colocação.

Publicidade

De acordo com o portal Teleguiado, a emissora paulista alcançou 2 pontos de média, com picos de 2,5 na cidade de São Paulo, com a classificação do GP de Bahrein. Ainda segundo os dados, os números preliminares da Fórmula 1 na Band representam o dobro da média alcançada no horário de sábado de manhã, o que significaria cerca de 410 mil pessoas.



A média anterior era de 0,9 pontos no mesmo horário, entre 11h55 e 13h20. A Record bateu 3,3 pontos, assim como o SBT manteve 4,8 pontos. A Globo, antiga exibidora do mundial de Fórmula 1, anotou 12,7 pontos na faixa com os jornais locais, "Globo Esporte" e o nacional "Jornal Hoje".



A Band iniciou a transmissão da temporada 2021 da Fórmula 1 nesta sexta-feira no BansSports. Após 40 anos de Rede Globo, a F1 agora é exibida na TV aberta por outro canal. A mudança foi elogiada pelo público, que valorizou a equipe experiente com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker.



No Twitter, a Fórmula 1 foi um dos assuntos mais comentados na rede social, neste sábado. A hashtag "F1 na Band" chegou a ser utilizada por diversos internautas, que elogiaram o começo do canal com a categoria na TV aberta. Veja abaixo o que disseram os torcedores.