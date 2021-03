Estátua de Zico Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 19:20

Rio - Maior artilheiro do Maracanã, Zico, desabafou sobre a polêmica envolvendo a sua estátua. Projetada inicialmente para ficar no Hall da Fama do "Maior Estádio do Mundo", a homenagem ao Galinho acabou retornando ao Ninho do Urubu. Em seu perfil oficial no Instagram, o maior ídolo da história do Flamengo fez um desabafo pelo ocorrido.

Publicidade

"Não tinha a menor ideia de que ser homenageado no Maracanã iria causar tanto problema. Essa estatua foi retirada de lá, nunca ninguém me explicou por que, depois de uma belíssima cerimonia feita onde estavam presentes todos meus familiares e amigos. O Flamengo a levou para Gávea e depois para o CT George Helal. Ela não tinha sido preparada para estar ao ar livre e deu problema. Cheguei a pedir ao Bruno Spindel para que eu a levasse para o CFZ em respeito ao artista Abel, autor da obra", afirmou.

Zico ainda agradeceu ao Flamengo pelo cuidado com a homenagem e desejou que a estátua possa ser utilizada para que jovens rubro-negros se motivem. O ex-jogador fez 333 gols no Maracanã.

Publicidade

"Agora o Flamengo a restaurou, e ela voltou para o CT. Muito obrigado ao Flamengo pelo carinho e respeito. Que ela possa servir sempre de inspiração para aqueles que vestem a camisa rubro-negra", disse.





Publicidade