Ex-Jiangsu, Alex Teixeira está livre no mercado e mantém a forma no Rio até definir o futuro DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:16

Nanquim - Após o anúncio do fim das atividades no fim de fevereiro, o Jiangsu FC, atual campeão chinês, foi oficialmente banido da Superliga Chinesa. A confirmação aconteceu nesta segunda-feira, quando a Associação de Futebol da China (CFA) divulgou a lista dos 16 clubes que disputarão a próxima edição do campeonato.

Dos três brasileiros que atuavam no clube, dois foram repatriados pelo São Paulo: o zagueiro Miranda e o atacante Éder. Livre no mercado, o meia-atacante Alex Teixera, que recebia cerca de R$ 5 milhões de salário por mês, tem mantido a forma no Flamengo, mas ainda não definiu o futuro.



Principal acionista do clube chinês e da Internazionale de Milão, na Itália, o grupo Jiangsu, multinacional que dá nome ao time na Ásia, não estava conseguindo cumprir as obrigações financeiras do clube, que já havia sido expulso da Liga dos Campeões da Ásia. Com o fracasso na tentativa de encontrar um comprador para o time, a empresa decidiu encerrar as atividades, o Jiangsu encerra as atividades com dívidas acumuladas em cerca de R$ 535 milhões.

Publicidade

De acordo com a CFA, outros seis clubes foram reprovados para a próxima edição da Superliga Chinesa. O Jiangsu vai ser substituído pelo Cangzhou. Equipes da Segunda e da Terceira Divisão do país completarão a nova formatação da elite chinesa.