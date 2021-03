Evanilson comemora o gol marcado pelo Porto B Instagram Oficial Porto

Em sua segunda partida seguida pelo Porto B, que disputa a segunda divisão portuguesa, Evanilson voltou a balançar redes. O atacante ex-Fluminense abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Mafra, fora de casa.



"Estou muito feliz por mais esse gol. É um momento importante, de afirmação, e que estou podendo mostrar meu trabalho de forma constante. Sigo trabalhando firme para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem e, mais importante, fazer gols para ajudar o Porto a sair com as vitórias", afirmou.



Como não foi aproveitado recentemente pela equipe principal, Evanilson tem recebido chances no time B. Com as duas vitórias seguidas, o Porto B chegou a 24 pontos e saiu da zona de rebaixamento da segunda divisão portuguesa.