Publicado 30/03/2021 12:34

Rio - Jogador mais valioso do Real Madrid, o atacante revelado pelo Flamengo, Vinicius Junior, pode ser envolvido na negociação de Kylian Mbappé com o Real Madrid. A informação é do jornal ABC.

Segundo o portal, a transferência de Mbappé pode chegar a 225 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). No entanto, o valor cai para 165 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) se Vinicius Junior for envolvido no negócio. Ainda de acordo com o jornal, o brasileiro é um pedido de Leonardo, diretor do PSG.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2022. Apesar de pedir Vinicius Junior em uma possível negociação, o clube francês não desistiu de ampliar o vínculo do camisa 7, porém o atacante ainda não deu uma resposta ao PSG.