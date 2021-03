Andrés Sanchez pede licença da presidência do Corinthians Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 15:22

Rio - Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", da Band, lamentou o momento financeiro que o Corinthians vem passando após o clube divulgar o balanço de 2020, e a aproveitou para criticar uma fala dita por Andrés Sanchez, há dois anos. Na ocasião, em 2019, o então presidente do clube paulista disse que a conta chegaria para Flamengo e Palmeiras.

O apresentador destacou os títulos conquistados pelas equipes, e chamou Andrés de visionário, ironizando o dirigente por conta do aumento da dívida corintiana.



O Andrés disse o seguinte dois anos atrás: 'Quero ver como vão estar Palmeiras e Flamengo daqui dois anos'. O Flamengo: campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Palmeiras, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O Corinthians: R$30 milhões por 50% do Luan", declarou Neto, no Os Donos da Bola, hoje.



"Olha o que fizeram com o Corinthians. O Andrés foi um visionário. Olha o que aconteceu com o Corinthians nesses dois anos. Se não fosse o Carille, a gente não tinha nem título nos últimos cinco anos, mas tem os três paulistas e o Brasileiro na conta dele. Ele que ganhou. E derrubaram ele por causa de uma entrevista em que ele deu um pau na molecada. Aí, deve para o Carille, para o Ralf, para o Jadson, para todo mundo. Deve para um monte de gente", completou.

Relembre a entrevista de Andrés Sanchez

"Não (vai virar campeonato espanhol). Quando teve a mudança da televisão, falaram que ia espanholizar, que seria Flamengo e Corinthians. Hoje estão falando de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que nos próximos dois anos, Flamengo e Palmeiras estão na frente. É o campeonato dos dois contra os outros 18. Futebol é cíclico, uma hora é um, depois outro. Vamos esperar dois anos para ver. A conta chega", disse.