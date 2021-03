Novo escudo da Inter de Milão (E) e o velho (D) Divulgação/Inter de Milão

Publicado 30/03/2021 17:39

Assim como a rival Juventus, a Inter de Milão foi em busca de uma nova identidade visual e mudou o escudo numa tentativa de modernizá-lo para os novos tempos. O resultado foi apresentado nesta terça-feira (30), mas só passará a ser utilizado a partir da próxima temporada.

Em um comunicado, o clube italiano explicou o processo de mudança. A ideia era fazer uma releitura do escudo, deixando mais minimalista e leve, utilizando as iniciais do nome: Internazionale e Milano, formando o IM, que em inglês é I'm ("eu sou", em português).



"A Inter renova sua identidade visual para se abrir a um público cada vez mais digital e com consciência estética, para atingir alvos globais e diferentes faixas etárias, para se firmar como um ícone cultural e esportivo . O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível não só pelos torcedores, mas também permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores de inclusão, estilo e inovação que caracterizam o Inter desde a sua fundação", explica o comunicado.



O novo escudo da Inter de Milão foi criado pelo estúdio Bureau Borsche, um dos mais importantes do design gráfico mundial. No Brasil, clubes como Athletico-PR e Atlético-GO recentemente também mudaram seus escudos para um formato mais moderno.