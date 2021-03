Estádio do Maracanã Divulgação

Publicado 30/03/2021 18:59 | Atualizado 30/03/2021 19:01

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) atualizou nesta terça-feira a tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca, que estava prevista para o próximo fim de semana. As mudanças mais significativas foram nos jogos de Flamengo e Fluminense, que jogarão, respectivamente, segunda e terça-feira.

Com a alteração, as duas equipes poderão atuar no Rio de Janeiro, uma vez que o decreto que proíbe jogos na cidade, assinado pelo prefeito Eduardo Paes para conter o avanço da Covid-19, só é válido até o próximo domingo. Até o momento, o martelo ainda não foi batido em relação ao local dos jogos.



Veja a tabela da 8ª rodada do Carioca:

Sábado, 3 de abril

21h05 - Vasco x Bangu (Raulino de Oliveira)



Domingo, 4 de abril

15h30 - Resende x Boavista (Estádio do Trabalhador)

17h00 - Botafogo x Portuguesa (Giulite Coutinho)

18h00 - Volta Redonda x Nova Iguaçu (Raulino de Oliveira)



Segunda-feira, 5 de abril

21h00 - Madureira x Flamengo (A definir)



Terça-feira, 6 de abril

21h35 - Macaé x Fluminense (A definir

A proibição de atividades esportivas no Rio está em andamento desde o último dia 26. Por conta disso, a rodada do último fim de semana e a próxima, que se iniciará nesta terça-feira, tiveram que ser disputados no interior do estado.