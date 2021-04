Mbappé pode deixar o PSG AFP

Publicado 01/04/2021 10:30

Rio - Após a vitória da França sobre a Bósnia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mbappé desabafou e deu sinais de que quer deixar o Paris Saint-Germain. Em entrevista à "RTL", o atacante afirmou estar cansado e disse que jogar pela seleção é mais fácil quando o atleta vem do exterior do que quem joga na Ligue 1.

"É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, quando você dá tudo pela seleção. É diferente para jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para os jogos com a seleção. Eu estou lá o tempo todo, então falam muito mais. Veremos o que acontece. Claro que (os críticos) desempenham um papel, mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde estiver e se divertir todos os dias."



O ponta também deixou claro que a negociação pela renovação contratual com o PSG não ganhou nenhuma novidade. A expectativa é que apenas no final da temporada o jogador tome uma decisão sobre o seu futuro. O Real Madrid é o clube que tem mais interesse no atacante, mas ainda não há propostas oficiais