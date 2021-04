Flamengo

Segundo Demonstrativo Financeiro, Pedro custará R$ 88,22 milhões aos cofres do Flamengo

Ainda de acordo com o documento, que a reportagem teve acesso com exclusividade, o Rubro-Negro pagará à Fiorentina em cinco anos o valor de US$ 14 milhões, com taxa bancária fixada em 6,30

Publicado 01/04/2021 00:39 | Atualizado há 11 horas