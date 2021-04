Por O Dia

Publicado 04/04/2021 17:21

Time horrível. Tec horrível. Diretoria só trouxe jogador ruim. Vc assisti o cartolouco. O treino e só bríncadeira.

Boa Vista no camp empatou c o Macaé o pior time do camp disparado e faz 4 no Resende dentro de casa — Thiago (@Thiago24948725) April 4, 2021

Rio - Um vídeo publicado pelo youtuber Lucas Cartolouco deu o que falar na manhã deste domingo de Páscoa. Ao chegar ao estádio do Trabalhador, onde o Resende enfrentou o Boavista, o influenciador digital afirmou que teria 'chocolate do Resende'. Contudo, dentro de campo, o resultado foi o oposto, terminando em 4 a 1 para o time de saquarema.Ao fim do jogo, alguns torcedores encheram as redes sociais do Resende com mensagens. Alguns levaram na brincadeira, outros não ficaram nada felizes com a declaração do Cartolouco em comparação ao resultado do jogo. O youtuber, que foi relacionado para a partida, não entrou em campo, mas ajudou a trocar o placar manual do estádio.