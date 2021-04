Rio,16/03/2019 - Clima Tempo - Ex jogador Claudio Adão, movimentação na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.Foto: Armando Paiva/ Agência O Dia Cidade, Clima Tempo, Praia, Barra da Tijuca Armando Paiva

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 19:46

Rio - Diagnosticado com Covid-19, o ex-atacante Cláudio Adão, de 65 anos, deu entrada nesta terça-feira em um hospital na Gávea, Zona Sul do Rio. A situação do ex-jogador não é grave, mas a internação foi sugerida pelos médicos em razão de seu histórico clínico.

Publicidade

Cláudio Adão já se submeteu a três ablações para corrigir arritmias, o que fez com que os médicos fossem cautelosos com sua recuperação. De acordo com seu filho, Felipe Adão, a expectativa é de que ele receba alta já na próxima quinta-feira, quando completa o 14º dia desde seu primeiro sintoma.



"Foi mais por precaução. Ele não está em um estado grave, mas como já passou por três ablações no coração por causa de uma arritmia, os médicos preferiram deixar ele internado. O batimento (cardíaco) estava um pouco elevado", disse Felipe ao site "GE".

Publicidade

Cláudio Adão é um símbolo do futebol carioca. Ao longo de sua carreira, vestiu as camisas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, além de ter participado do histórico time do Bangu, vice-campeão brasileiro em 1985.