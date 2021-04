Elisa Sanches é uma das estrelas da produtora de filmes pornôs Brasileirinhas Divulgação

Publicado 09/04/2021 09:25

A atriz pornô Elisa Sanches afirmou ter ido para a cama com Gabigol. A declaração foi dada durante uma participação no canal de YouTube da banda Pagode da Ofensa. Entretanto, o atacante do Flamengo foi às redes sociais na noite de quinta-feira (8) e negou.

Durante um jogo de perguntas, um dos participantes questionou Elisa se gostaria de levar Gabigol para a cama. Ela respondeu: "Ele já foi, gente". A atriz pornô também revelou que desejaria gravar uma ce3na erótica com o craque Neymar.



Após a repercussão da declaração, Gabigol escreveu em seu Twitter: "Até onde vai a mentira do ser humano para aparecer?" Logo depois, o atacante recebeu mensagens de apoio de torcedores e respondeu a um deles: "Inacreditável o ponto que as pessoas chegam".