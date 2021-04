O campeão da próxima edição da Copa Sul-Americana pode embolsar um prêmio de cerca de R$ 38 milhões Divulgação/Conmebol

09/04/2021

Luque - Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira, em Luque, a Conmebol definiu os confrontos e a divisão das chaves do novo formato da Copa Sul-Americana. Com a estreia da inédita fase de grupos, competição tem seis brasileiros classificados para a fase preliminar: Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Além de mais seis da Argentina, a 'Sula' ainda será encorpada com quatro eliminados da Pré-Libertadores.

Portanto, Santos e Grêmio, que disputam vaga na fase de grupos da competição, podem, em caso de queda precoce, mudar a configuração com a presença de mais de um clube brasileiro em cada chave. Representante do 'primeiro' escalão brasileiro, o Corinthians terá o Sport Huancayo, do Peru, River Plate, do Paraguai, e o vencedor do duelo entre Montevideo City Torque e Fénix, ambos do Uruguai, como adversários no grupo E.



Em novo formato, a Sul-Americana terá oito chaves de quatro clube cada, que disputarão entre 20 de abril e 27 de maio, em jogos de ida e volta, uma vaga nas oitavas de final. Apenas os primeiros colocados avançam para a fase e enfrentarão o terceiro colocado de cada chave da Libertadores.



Em janeiro, a Conmebol anunciou um aumento de US$ 11,8 milhões (cerca de R$ 64 milhões) na premiação total da competição. Portanto, o montante a ser distribuído para todos os times passa a ser de US$ 59 milhões (R$ 333 milhões, aproximadamente). Com o aumento, o campeão do torneio vai receber até US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 38 milhões).

Confira a divisão dos grupos:



Grupo A: Rosario Central-ARG, Huachipato-CHI, 12 de Octubre-PAR e San Lorenzo-ARG ou Santos



Grupo B: Independiente-ARG, Bahia, Guabirá-BOL e Cerro Largo-URU ou Peñarol-URU



Grupo C: Jorge Wilstermann-BOL, Arsenal de Sarandi-ARG, Ceará e Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL



Grupo D: Athletico-PR, Melgar-PER, Aucas-EQU e Metropolitanos-VEN



Grupo E: Corinthians, Sport Huancayo-PER, River Plate-PAR e Montevideo City Torque-URU ou Fénix-URU



Grupo F: Newell´s Old Boys-ARG, Palestino-CHI, Atlético Goianiense e Libertad-PAR ou Atlético Nacional-COL



Grupo G: Emelec-EQU, Deportes Tolima-COL, Talleres-ARG e Red Bull Bragantino



Grupo H - Lanús-ARG, La Equidad-COL, Araguá-VEN e Independiente Del Valle-EQU ou Grêmio