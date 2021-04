Felipe Melo será o capitão do Palmeiras no domingo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 19:39

Protagonistas na luta por títulos do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras criaram recentemente uma espécie de rivalidade, com as duas torcidas se provocando. Neste domingo, os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentarão pela primeira vez numa disputa direta por taça. Ainda assim, o capitão da equipe paulista, Felipe Melo, não acredita que o Rubro-Negro seja o maior rival.

"Sendo sincero, nossos grandes rivais estão em São Paulo. Flamengo é um gigante no cenário nacional e internacional, mas nossos rivais são Corinthians, São Paulo e Santos. Mas é uma rivalidade", afirmou o volante, revelado pelo Flamengo.



Em relação ao confronto deste domingo às 11h, Felipe Melo lembrou que o Palmeiras conquistou os títulos das três últimas finais disputadas: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, todos de 2020. E minimizou o fato de a equipe não ter atuado bem na vitória por 2 a 1 sobre o Defensa Y Justicia, na quarta-feira, pela Recopa Sul-Americana.



"Fizemos dois gols, tomamos um, vencemos. Isso é o mais importante. Se repetir isso, saímos campeões. . Foi o primeiro jogo depois de uma folga de 11 dias. E final de campeonato não se joga, e sim se vence.