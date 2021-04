Astro sueco completará 40 anos em outubro, mas segue em alta como o principal nome do Milan na temporada AFP

Milão - Diretor técnico do Milan, o eterno ídolo Paulo Maldini, confirmou que a renovação com o sueco Zlatan Ibrahimovic está muito bem encaminhada e deve ser oficializada em breve. Expulso na vitória por 3 a 1 sobre o Parma, no último sábado, atacante tem contrato até o fim da atual temporada, em junho.

"Faltam apenas pequenos detalhes. Estamos muito próximos da renovação", disse o ex-zagueiro da seleção italiana e do Milan, em entrevista à emissora 'Sky Sports'.



Aos 39 anos, Ibrahimovic tem sido o destaque no Milan, segundo colocado no Campeonato Italiano, com 63 pontos e perto de sacramentar a volta à Liga dos Campeões após sete anos. O astro sueco é o artilheiro Rossonero nesta temporada com 15 gols em 16 jogos na competição. Ibra voltou ao clube milanês em janeiro de 2020 e teve que superar um período de lesões para emplacar como um dos destaques.