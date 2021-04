Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 13:46

Rio - A Conmebol divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores da América. Os confrontos começarão a ser disputados na próxima semana, no dia 20 de abril, e irão até o dia 27 de maio.

O Flamengo será o primeiro carioca a entrar em campo. O Rubro-Negro enfrenta o Vélez Sarsfield, na Argentina, no próximo dia 20, às 21h30. Além do clube argentino, o time carioca também terá pela frente no Grupo G o Unión La Calera, do Chile, e a LDU, do Equador.



Já o Fluminense fará sua estreia dois dias depois. O Tricolor jogará em uma quinta-feira contra o River Plate, no Maracanã, às 19h. Completam o Grupo D o Santa Fé, da Colômbia, e o vencedor do confronto entre Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL).

Veja a tabela completa:

Flamengo (Grupo G)

20/abril, 21h30 - Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo

27/abril, 19h15 - Flamengo x Unión La Calera (CHI)

4/maio, 21h30 - LDU x Flamengo

11/maio, 21h30 - Unión La Calera (CHI) x Flamengo

19/maio, 21h - Flamengo x LDU

27/maio, 21h - Flamengo x Vélez Sarsfield (ARG)

Fluminense (Grupo D)

22/abril, 19h - Fluminense x River Plate (ARG)

28/abril, 21h - Santa Fe (COL) x Fluminense

6/maio, 19h - G3 x Fluminense*

12/maio, 21h - Fluminense x Santa Fe (COL)

18/maio, 21h30 - Fluminense x G3*

25/maio, 19h15 - River Plate (ARG) x Fluminense

*O G3 será conhecido após o duelo entre Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL)