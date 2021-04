Emprestado para Al Duhail desde julho de 2020, Dudu pode ser repatriado caso o clube do Catar não confirme a compra de seus direitos à vista César Greco/Palmeiras

Publicado 12/04/2021 15:55

São Paulo - O torcedor do Palmeiras acompanha com atenção o imbróglio envolvendo a negociação do clube com o Al Duhail, do Catar, pelo futuro de Dudu. Além da ausência do atacante na lista de inscritos na Liga dos Campeões da Ásia, principal competição do clube catari em 2021, a confirmação de sua volta ao Brasil aumentou os rumores sobre um possível acerto com o Verdão.

A polêmica sobre os próximos passos da carreira de Dudu está relacionada ao valor e forma de pagamento dos direitos econômicos do atacante, de 29 anos. Dudu está emprestado para a Al Duhail até junho. O Palmeiras exige cerca de R$ 40 milhões à vista para negociá-lo de forma definitiva. Do outro lado, o clube catari não deu sinais de que exercerá a opção de compra e tenta reduzir a pedida. Devido ao impasse, Dudu não foi inscrito na competição e, pelas redes sociais, anunciou a volta para o Brasil para decidir o seu futuro.



Em entrevista ao 'Esporte Espetacular', da 'TV Globo', Dudu revelou a intenção de permanecer no Catar, mas a recente postura do Al Duhail muda o panorama. Após a derrota para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil, o nome de Dudu voltou à lista de desejos da torcida, que tem cobrado reforços para o ataque.

Multicampeão pelo Palmeiras, Dudu vive boa fase no Oriente Médio. Pelo novo clube, já marcou 15 gols e fez 11 assistências em 35 jogos.